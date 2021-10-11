Ударивший ножом школьника в Махачкале рассказал подробности драки

Сотрудники МВД Дагестана опубликовали видео допроса 16-летнего школьника, который ударил ножом своего одноклассника во время конфликта. В ходе допроса юноша рассказал, откуда у него взялся нож и почему он решил его использовать во время драки.

«Нож я приобрел примерно год назад в маленьком магазинчике. У всех есть, у меня тоже должен быть. И как-то я решил положить его в карман. Когда случилась драка, я его достал и ударил. Я не хотел убивать», - рассказал юноша.

В Telegram-канале дагестанского МВД отмечается, что между школьниками ранее конфликтов не возникало. После драки получивший удар ножом подросток убежал с места происшествия, а другой участник конфликта обратился к директору.

В результате ножевого ранения 15-летний подросток скончался. На данный момент проводится проверка, правоохранители проводят сбор материала для принятия процессуального решения.