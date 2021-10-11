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Ударивший ножом школьника в Махачкале рассказал подробности драки

Алексей Курильченко
14:34 11.10.2021
Доставленный в отделение 16-летний юноша признался, что купил нож за год до конфликта, в результате которого погиб его одноклассник.
© Видео: telegram, mvd.dagestan © Фото: СК РФ
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Сотрудники МВД Дагестана опубликовали видео допроса 16-летнего школьника, который ударил ножом своего одноклассника во время конфликта. В ходе допроса юноша рассказал, откуда у него взялся нож и почему он решил его использовать во время драки.

«Нож я приобрел примерно год назад в маленьком магазинчике. У всех есть, у меня тоже должен быть. И как-то я решил положить его в карман. Когда случилась драка, я его достал и ударил. Я не хотел убивать», - рассказал юноша.

В Telegram-канале дагестанского МВД отмечается, что между школьниками ранее конфликтов не возникало. После драки получивший удар ножом подросток убежал с места происшествия, а другой участник конфликта обратился к директору.

В результате ножевого ранения 15-летний подросток скончался. На данный момент проводится проверка, правоохранители проводят сбор материала для принятия процессуального решения.

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