Суд арестовал предполагаемого виновного в гибели женщины под колесами электробуса в Москве

Суд заключил под стражу мужчину, который, предположительно, ударил и толкнул женщину, попавшую под колеса электробуса. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В Дептрансе Москвы накануне сообщалось, что женщина погибла от несовместимых с жизнью травм после того, как другой человек толкнул ее под проезжающий электробус. В подробностях инцидента вблизи площади Киевского вокзала разбираются следователи.