Суд арестовал предполагаемого виновного в гибели женщины под колесами электробуса в Москве
Мужчина, предположительно толкнувший женщину вблизи площади Киевского вокзала под колеса электробуса, заключен под стражу.
© Фото: pexels.com
Суд заключил под стражу мужчину, который, предположительно, ударил и толкнул женщину, попавшую под колеса электробуса. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
В Дептрансе Москвы накануне сообщалось, что женщина погибла от несовместимых с жизнью травм после того, как другой человек толкнул ее под проезжающий электробус. В подробностях инцидента вблизи площади Киевского вокзала разбираются следователи.