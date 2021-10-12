В МИД РФ рассказали об условиях приезда Нуланд в Москву

В обмен на въезд в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд американская сторона обязалась выдать визу представителю РФ. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, право на въезд в США получил исполняющий обязанности замдиректора Департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов.

«Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел», - заявил журналистам замминистра.

Ранее Виктория Нуланд совершила визит в МИД РФ. После встречи она заявила журналистам, что занималась развитием двусторонних отношений между РФ и США. Визит представителя Штатов завершится 13 октября.