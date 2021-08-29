В стране и мире Названа дата начала регулярных полетов самолета МС-21 Ян Брацкий Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сказал, что к 2026 году планируется постепенно выйти на темп производства в 70 самолетов МС-21 в год. © Фото: Olga Sokolova, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский пассажирский самолет МС-21 начнет регулярные полеты в 2022 году. Об этом заявил глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь. Среднемагистральный самолет ориентирован на самый востребованный сегмент пассажирских перевозок и в настоящее время программа МС-21 находится в стадии сертификационных испытаний. Лайнер создается на основе новейших разработок в области гражданского авиастроения, сообщил глава ОАК ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Базовая версия воздушного судна будет оснащена двигателями американского производства PW1400. В будущем, заказчики смогут выбирать тип силовой установки и пассажировместимость судна. В летных испытаниях участвуют четыре МС-21-300, еще два проходят ресурсные и статические тесты в ЦАГИ. В декабре 2020 года стартовали испытания самолета с российскими двигателями ПД-14. Полностью готовые четыре самолета заказчики получат в следующем году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика