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Названа дата начала регулярных полетов самолета МС-21

Ян Брацкий
14:53 29.08.2021
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сказал, что к 2026 году планируется постепенно выйти на темп производства в 70 самолетов МС-21 в год.
Названа дата начала регулярных полетов самолета МС-21
© Фото: Olga Sokolova, GlobalLookPress
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Российский пассажирский самолет МС-21 начнет регулярные полеты в 2022 году. Об этом заявил глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.

Среднемагистральный самолет ориентирован на самый востребованный сегмент пассажирских перевозок и в настоящее время программа МС-21 находится в стадии сертификационных испытаний.

Лайнер создается на основе новейших разработок в области гражданского авиастроения, сообщил глава ОАК ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Базовая версия воздушного судна будет оснащена двигателями американского производства PW1400. В будущем, заказчики смогут выбирать тип силовой установки и пассажировместимость судна.

В летных испытаниях участвуют четыре МС-21-300, еще два проходят ресурсные и статические тесты в ЦАГИ. В декабре 2020 года стартовали испытания самолета с российскими двигателями ПД-14. Полностью готовые четыре самолета заказчики получат в следующем году.

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