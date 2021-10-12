Губернатор Ярославской области Миронов покинул должность
Дмитрий Миронов стал помощником президента России после ухода в отставку с поста губернатора.
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку со своего поста. Президент России Владимир Путин собственным указом назначил Миронова своим помощником.
«Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию», - сообщается на официальном сайте Кремля.
Ранее президент России назначил врио губернатора Тамбовской области. Должность займет бывший заместитель главы Минстроя Максим Егоров.