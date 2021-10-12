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Голикова поручила ограничить незаконную торговлю электронными сигаретами

Кира Тило
01:41 12.10.2021
Минцифры должно проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, незаконно торгующим электронными испарителями. 
Голикова поручила ограничить незаконную торговлю электронными сигаретами
© Фото: pexels.com
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Минцифры необходимо проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления. О таком поручении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой стало известно из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минцифры России совместно с Роскомнадзором, Минздравом России проработать вопрос о внесении изменений в части введения внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, а также аренду таких устройств несовершеннолетними», - говорится в документе.

Также Минцифры должны ускорить внесение в кабмин проекта, согласно которому Роскомнадзор сможет проверять проводить мониторинг противоправной информации в интернете, в том числе в части никотинсодержащей продукции (вейпы, электронные сигареты - прим. ред.). 

Появление в широком и неконтролируемом доступе электронных сигарет привело к массовой зависимости. Каждый четвертый студент - с электронной сигаретой, среди школьников зависимость выросла в шесть раз с момента появления электронной продукции.

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