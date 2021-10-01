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Смерть в ярком корпусе: почему школьники массово «подсели» на электронные сигареты

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
18:45 01.10.2021
Появление в широком и неконтролируемом доступе электронных сигарет привело к массовой зависимости школьников к электронным сигаретам, которые могут оказаться разрушительными для молодого организма.
Смерть в ярком корпусе: почему школьники массово «подсели» на электронные сигареты
© Фото: ТРК "Звезда"
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Среди школьников в шесть раз  выросла никотиновая зависимость после того, как появились электронные сигареты. И тут уже не прищучить чадо фразой «а ну-ка, дыхни» - те же вейпы очень даже душистые, но чуть ли не более опасные, чем обычные сигареты. Они стали зависимостью десятков тысяч подростков. Каждый четвертый студент - с электронной сигаретой.

Смертельно опасная замена табаку замаскирована в яркий пластиковый корпус. Вейп можно спутать с зарядкой для телефона, а еще от него приятно пахнет. Есть со вкусом жвачки, газировки или конфет. Стоит недорого, достаточно неделю обходиться без обедов. В колледже, где учится 16-летняя девушка, подростки делятся адресами точек, где все продадут без документов.

Прилавки с вейпами и их комплектующими есть в каждой табачной лавке. На отсутствие спроса продавцы не жалуются. По сравнению со статистикой нулевых - школьники тогда баловались обычными сигаретами - с появлением электронных аналогов никотиновая зависимость у подростков возросла в шесть раз.

Подтверждение находим практически у каждой школы или колледжа в Москве. Наша героиня втянулась в это за компанию. И теперь так ежедневно избавляется от переживаний.

«Ну иногда у меня кашель. Но мне, кажется, это безопасней чем сигареты. Бывает стресс, переживания, могу покурить», - рассказала девушка.

Дети не могут выдержать без электронных сигарет и урока. Сладкий дым вдыхают пока не видит учитель, стараются его проглатывать. Точнее, задерживать в гортани. Подростки оправдывают свой выбор, толком не понимая, к чему он приведет.

Внутри электронного устройства имеется отсек, который заправляют жидкостью, еще есть механизм. Он нагревает смесь, чтобы та испарялась. Это химия, где также как и в табаке полно никотина, еще есть глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Глицерин притягивает влагу и сушит слизистую оболочку гортани. Плюс, в легких из-за реакций оседает ацетат витамина Е. Его используют в омолаживающих кремах. Все это буквально обжигает органы дыхания. Всем подросткам, которые приходят с жалобами на дыхание из-за вейпов, показывают снимок легких 17-летнего выпускника одной московской школы.

«У ребенка постепенно нарастала одышка, появлялся кашель, отмечалось повышение температуры, появилась рвота, боль в животе. Ребенок сначала не мог бегать, потом не мог подниматься по лестнице, а в последние дни он даже не мог выполнять простые бытовые навыки, такие как дойти до кухни, до туалета. За 10 дней он похудел на 10 килограмм. Диагноз - повреждение легких в результате употребления электронных сигарет», - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский.

Школьника вытащили с того света: госпитализировали, сразу в реанимацию, подключили к кислороду. А в США из-за новой зависимости людям уже пересаживают легкие. Сергей Вотяков курил с 13 лет, на вейп перешел в 34, когда переехал в Штаты из-за работы. Здоровья хватило всего на три месяца.

«У меня внезапно заболело в груди, усложнилось дыхание, решил, что это скорее всего, коронавирус. Сказали, что я должен бросить все и бежать. Сказали, что у меня коллапс легкого. Оно сжимается и тем самым давит на сердце. Сказали, это не первый случай, это происходит из-за курения сигарет, но в большем случае из-за вейпа», - рассказал Сергей.

В его легком скопилось столько ненужной жидкости, что ее откачивали трое суток. Теперь не притрагивается ни к табаку, ни к вейпам. Но в осознанном возрасте побороть зависимость проще, говорят психиатры, а вот ребенку потребуется помощь.

«Те добавки, которые используются в никотиносодержащих препаратах эти свойства нейтрализуют. Подросток незаметно для себя может принять большую концентрацию никотина, что также способствует формированию зависимости и она будет более глубокая», - рассказал врач-психотерапевт Московского научно-практического центра наркологии Валерий Лыков.

К тому же, вейпы - продукт маркетинга, главная цель которого - привлечение внимания.

«Если ребенок курит или пьет, для него это выражается как "я взрослый, я умный". Что делать родителям? Нужно идти от принятия, важно поговорить с ребенком доверительно, сказать, что вы знаете о ситуации. Не осуждать, не ругать, а по дружески подойти к вопросу. Спросить, что ты чувствуешь когда куришь? Важно выстроить диалог», - рассказала детский психолог Наталья Наумова

Проблему никотиновой зависимости среди подростков решают жестко. Антитабачный закон запрещает продажу тем, кому нет 18 лет сигарет и вейпов - даже в Интернете. Но зависимость на возраст внимания не обращает, как и продавцы в некоторых табачных лавках. Поэтому Минздрав считает необходимым создать дополнительное регулирование наполнителей электронных сигарет. Также могут ужесточить требования к выкладке и условиям продаж таких сигарет.

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