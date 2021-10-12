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Военнослужащий помог спасти тонущую девочку, упавшую с моста в Пскове

Мария Герман
Елизавета Потейчук
17:51 12.10.2021
Прохожий, который помог полицейским спасти ребенка, тонувшего после падения с моста, оказался старшим офицером бронетанковой службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одним из спасителей девочки, упавшей с моста в Пскове, оказался военнослужащий. Старший офицер бронетанковой службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Безбородов оказал помощь сотрудникам полиции в извлечении из реки ребенка, прыгнув за ним в воду.

«После того как Кузьмин появился из-за опоры с девочкой, он мне крикнул: “Помогай!” Я доплыл до них, забрал ребенка и эвакуировал его на берег», - поделился Безбородов.

По словам военнослужащего, самого Безбородова и полицейских Кузьмина и Малышева наградил губернатор Псковской области. Михаил Ведерников вручил спасителям грамоты и наградные часы.

Девочку госпитализировали в местную больницу. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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