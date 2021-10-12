Военнослужащий помог спасти тонущую девочку, упавшую с моста в Пскове
Прохожий, который помог полицейским спасти ребенка, тонувшего после падения с моста, оказался старшим офицером бронетанковой службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Одним из спасителей девочки, упавшей с моста в Пскове, оказался военнослужащий. Старший офицер бронетанковой службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Безбородов оказал помощь сотрудникам полиции в извлечении из реки ребенка, прыгнув за ним в воду.
«После того как Кузьмин появился из-за опоры с девочкой, он мне крикнул: “Помогай!” Я доплыл до них, забрал ребенка и эвакуировал его на берег», - поделился Безбородов.
По словам военнослужащего, самого Безбородова и полицейских Кузьмина и Малышева наградил губернатор Псковской области. Михаил Ведерников вручил спасителям грамоты и наградные часы.
Девочку госпитализировали в местную больницу. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.