В стране и мире Минтранс сообщил сроки сертификации самолета МС-21 Алексей Курильченко Самолет начнет совершать регулярные рейсы в следующем году. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Сертификация российского пассажирского самолета МС-21 может состояться в декабре 2021 года. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. «У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства. Ранее стало известно, что сертификация версии самолета МС-21 запланирована на 2023 год. МС-21 это пассажирский лайнер, который ориентирован на самый востребованный сегмент пассажирских перевозок. Базовая версия воздушного судна будет оснащена двигателями американского производства PW1400, также имеются модели с российскими двигателями ПД-14. Регулярные полеты лайнера запланированы на 2022 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика