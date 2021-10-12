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Минтранс сообщил сроки сертификации самолета МС-21

Алексей Курильченко
17:38 12.10.2021
Самолет начнет совершать регулярные рейсы в следующем году.
Минтранс сообщил сроки сертификации самолета МС-21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Сертификация российского пассажирского самолета МС-21 может состояться в декабре 2021 года. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

«У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что сертификация версии самолета МС-21 запланирована на 2023 год.

МС-21 это пассажирский лайнер, который ориентирован на самый востребованный сегмент пассажирских перевозок. Базовая версия воздушного судна будет оснащена двигателями американского производства PW1400, также имеются модели с российскими двигателями ПД-14. Регулярные полеты лайнера запланированы на 2022 год.

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