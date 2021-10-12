«Политическая смерть»: эксперт оценил шансы на уступки Японии по вопросу Курил

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе со «Звездой» прокомментировал заявление премьер-министра Японии о том, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Токио. При этом Фумио Кисида упомянул, что мирный договор с РФ не будет достигнут до решения территориальных вопросов.

По словам Кистанова, позиция Японии по вопросу территориальной принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи не изменится. Более того, отход от такой точки зрения будет означать «политическую смерть» для японских дипломатов.

«Уже 70 с лишним лет в Японии существует позиция, что СССР захватил японские территории незаконно, и Россия сейчас должна вернуть их, и японский суверенитет распространяется на все четыре острова. Это позиция, которую будет повторять любой премьер-министр. Отход от этой позиции влево-вправо по-серьезному будет означать политическую смерть любого деятеля в Японии», - пояснил Кистанов.

Валерий Кистанов также подчеркнул, что российская сторона стала острее отстаивать точку зрения по теме Курил, из-за чего в Токио начали «более четко артикулировать свою жесткую позицию». Причем, по словам эксперта, об этом свидетельствует принятие поправок в Конституцию РФ, которые запрещают отчуждение территорий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с позицией Японии по теме принадлежности Курильских островов. Но, несмотря на это, говорит представитель Кремля, Россия намерена продолжать диалог с японской стороной по данной теме.