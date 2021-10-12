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Фонтан ледяной воды высотой в семь этажей забил в Екатеринбурге

Елизавета Потейчук
15:09 12.10.2021
Опубликованы кадры поломки пожарного гидранта, откуда забил фонтан высотой в семь этажей. Аварию на улице Евгения Савкова удалось устранить.
© Видео: Кирилл Казанцев, ВКонтакте © Фото: Кирилл Казанцев, ВКонтакте
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В микрорайоне Широкая Речка города Екатеринбурга рядом с жилым комплексом произошла коммунальная авария. На улице Евгения Савкова забил фонтан холодной воды. Поток воды достиг высоты в семь этажей.

Сообщается, что аварию уже удалось ликвидировать, но при этом ориентировочно до вечера жильцы многоэтажки остались без воды. Выяснилось, что во время набора воды пожарными сломался гидрант. На любительских кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как вода заливает рядом стоящие автомобили.

«Пожарная автоцистерна производила заправку, в этот момент сорвало крепление гидранта. Незначительное время было фонтанирование гидранта. Отключение водоснабжения в доме не связано с действиями пожарных», - уточнили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее на Сахалине произошла авария на станции очистки воды. В результате происшествия было нарушено водоснабжение, тогда специально был организован подвоз питьевой воды в Углегорск из Шахтерска.

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