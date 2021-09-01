Авария нарушила подачу питьевой воды в сахалинском Углегорске

В городе Углегорске на Сахалине произошла авария на станции очистки воды. В результате было нарушено водоснабжение, ведутся восстановительные работы. Правительство Сахалинской области взяло ситуацию под контроль. Отмечается, что на станции вышел из строя блок доочистки, на данный момент в дома подается техническая вода для хозяйственных нужд.

«Глава области поставил задачу восстановить как можно скорее водоснабжение в домах углегорцев. Создана комиссия по ликвидации аварийной ситуации. По графику организован подвоз питьевой воды в Углегорск из Шахтерска. Информация доведена до жителей. Восстановительные работы будут проходить под контролем министерства ЖКХ Сахалинской области», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В феврале в Екатеринбурге в районе Уралмаш из-за коммунальной аварии у станции метро «Проспект Космонавтов» прорвало трубу, вода растеклась по проезжей части. В результате проезжую часть залило ледяной водой.