Путин призвал депутатов поблагодарить россиян за доверие

Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы VIII созыва выразить благодарность гражданам РФ за проявленное депутатам доверие. В ходе встречи с правительством Путин отметил, что россияне проявили активность во время проведения избирательных кампаний.

«У нас есть с вами хороший повод поблагодарить граждан России. Поблагодарить их за активность в ходе избирательной кампании, за их активную жизненную позицию. Сказать им "спасибо" за доверие, которое они оказывают власти, своим кандидатам в депутаты. Это доверие безусловно связано с надеждой. С надеждой на то, что все мы, все уровни власти, будут работать ответственно, напряженно, делать все, что от нас зависит для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной», - сказал президент.

Путины выразил надежду, что депутаты и правительство смогут обеспечить россиянам «уверенность в завтрашнем дне».

Также в ходе встречи Путин назвал главную угрозу для демографического будущего России. По его словам, это низкие доходы россиян. Владимир Путин призвал обеспечить молодые семьи всесторонней поддержкой.