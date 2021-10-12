Граффити с портретом Игоря Талькова в Санкт-Петербурге пока закрасили антивандальным лаком

Сын Игоря Талькова готов отстаивать память своего отца в буквальном смысле этого слова. Граффити с изображением артиста появилось на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге без согласования с местными властями. Рисунок был приурочен к годовщине смерти легендарного рок-музыканта музыканта - 30 лет назад его застрелили на концерте во дворце спорта «Юбилейный». Когда рисунок пришли закрашивать коммунальщики, портрет бросились защищать не только родственники артиста, но и другие местные жители. В результате история получила широкий общественный резонанс.

Игорь Тальков-младший дежурил у портрета отца с гитарой в руках. Вместе с товарищами ему пришлось отражать атаку маляров - они успели закрасить только боковые стенки трансформаторной будки.

«Я хотел бы все это сделать мирно. Я официально заявил, что я здесь буду стоять и никто не подойдет сюда с целью деформации портрета», - сказал певца, который и сам является автором и исполнителем песен.

Правда, при ближайшем рассмотрении граффити оказалось на самом деле - наклеенной художественным плакатом. Заметны даже стыки между фрагментами пленки. Клеили его под покровом ночи всего за несколько минут, и сделали так, чтобы не попасться на глаза полиции.

Портрет стал местом своеобразного паломничества - возле него дежурят, к нему приходят. И даже подписывают петиции с требованием сохранить изображение. На защиту единственного в стране граффити с Игорем Тальковым встали и те, кто знал его лично.

«Закрашивание любых рисунков - это все-таки варварство. Тем более, если рисунок хороший и рисунок такого замечательного знакового человека. Конечно, я бы его сохранил, потому что мне кажется этот поступок был бы красивым, таким красивым, как в жизни поступал очень часто сам Игорь Тальков», - прокомментировал певец и композитор Игорь Корнелюк. «Грустно сознавать, что вот такие великие люди, такие гиганты, которые были в свое время совестью эпохи, были таким "колоколом перемен", попадают в такие передрязги, что мы спорим о том, сохранить ли его портрет - вдумайтесь только!, - на будке, где понижается электрическое напряжение. На какой-то подстанции. Ну как это?», - удивляется музыкант Кай Метов.

У именно этой будки - нехорошая репутация. Сначала на ней нарисовали музыканта Юрия Шевчука - портрет закрасили. Потом появился портрет Альберта Эйнштейна - его уничтожили. Потом под валик с краской угодили сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и рисунок-посвящение медикам. Поэтому авторы портрета Талькова понимали, что такая же судьба уготована и их работе.

Хозяин будки, компания «Ленэнерго», по закону обязана ликвидировать все несанкционированные надписи, иначе им грозит штраф от властей города. Там готовы идти на встречу, только если портрет согласуют у чиновников.

На деле, чтобы согласовать подобный стрит-арт в Санкт-Петербурге, нужны месяцы, и пока это мало кому удавалось. Поэтому художники сначала рисуют - и лишь потом пытаются согласовать работы. С Иосифом Бродским у квартиры поэта не вышло, скоро могут закрасить и изображение Даниила Хармса, на доме, где жил писатель.

Пока на портрет Игоря Талькова нанесли особый антивандальный лак. Закрасить его будет сложно, а если это и удастся - то изображение можно будет быстро отмыть от краски. А возле трансформаторной будки организовано круглосуточное дежурство.