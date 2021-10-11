«Это варварство»: Корнелюк выступил против закрашивания граффити с портретом Талькова

Певец Игорь Корнелюк, который был лично знаком с Игорем Тальковым, высказался в поддержку граффити, которое незаконно нарисовали уличные художники на одной из трансформаторных будок. Пока в России такие рисунки попадают под уничтожение, однако активисты надеются, что ситуация изменится.

Красивый портрет своего отца защищает сын Талькова Игорь Тальков-младший. Несколько дней назад он приехал к строению и намерен отстаивать существование уличного граффити до последнего, поскольку портрет убитого в Санкт-Петербурге в 1991 году известного певца получился действительно профессиональным. Но пока Тальков-младший воюет с коммунальщиками в одиночку.

«Закрашивание любых рисунков - это само по себе варварство, потому что это - попытка самовыразиться. Тем более если рисунок этот действительно хороший, и к тому же это изображение такого замечательного и знакового человека. Конечно, я бы сохранил граффити, потому что мне кажется, что это был бы красивый поступок. Именно таким красивым, как в жизни часто поступал и сам Игорь Тальков», - поддержал сына своего друга Корнелюк.

Певец рассказал, что был лично знаком с Игорем Тальковым еще с середины 1980-х годов, когда работал в театре «Буфф». Они часто пересекались на совместных гастролях, когда Тальков пел сначала в составе группы «Электроклуб» вместе с Ириной Аллегровой и Алексеем Глызиным. А потом уже занялся и сольным творчеством.

«Игорь был бескомпромиссным артистом. Он был ни на кого не похожим, у него был "бунтарский дух", и он часто отказывался петь песню "Чистые пруды", которая была для него как визитная карточка. А вместо этого пел песни с острополитическим смыслом», - рассказал Корнелюк.

Как пояснили «Фонтанке.ру» в пресс-службе компании «Россети Ленэнерго», в настоящее время они намерены привести фасад трансформаторной подстанции в прежний вид в соответствии с требованиями постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга. Однако само руководство компании, будучи собственником объектов, уже не раз подчеркивало, что не возражает против «размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке».