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В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию

Алексей Курильченко
13:58 12.10.2021
С 25 октября QR-код потребуется жителям региона для посещения массовых мероприятий.
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Правительство Новосибирской области приняло решение ввести в регионе систему QR-кодов и обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей определенных профессий. Распоряжение вступит в силу 25 октября.

«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября - система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», - цитирует РИА Новости распоряжение правительства.

Ограничения касаются посещения массовых мероприятий и мест скопления людей - гражданам потребуется предоставить QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19.

Ранее система QR-кодов для посещения массовых мероприятий была введена в Севастополе. Распоряжение вступит в силу с 15 октября.

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