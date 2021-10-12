В стране и мире Коронавирус В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию Алексей Курильченко С 25 октября QR-код потребуется жителям региона для посещения массовых мероприятий. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Правительство Новосибирской области приняло решение ввести в регионе систему QR-кодов и обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей определенных профессий. Распоряжение вступит в силу 25 октября. «В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября - система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», - цитирует РИА Новости распоряжение правительства. Ограничения касаются посещения массовых мероприятий и мест скопления людей - гражданам потребуется предоставить QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19. Ранее система QR-кодов для посещения массовых мероприятий была введена в Севастополе. Распоряжение вступит в силу с 15 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика