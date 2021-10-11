Путин объяснил причины своего кашля и рассказал о самочувствии

Президент России Владимир Путин рассказал о своем самочувствии и объяснил появление кашля. Отвечая на вопрос Валентины Матвиенко, российский лидер объяснил это холодной погодой и подчеркнул, что прекрасно себя чувствует.

«Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Все хорошо, просто на прохладном воздухе подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит. И всем коллегам желаю хорошего здоровья», - ответил президент.

Ранее Стэфани Гришэм, занимавшая должность пресс-секретаря при президенте США Дональде Трампе, выпустила книгу, посвященной теориям заговоров вокруг бывшего главы Белого дома. Согласно книге, на встрече Трампа и Путина российский лидер якобы намеренно кашлял. Вероятно, думает автор, он пытался спровоцировать Трампа на хорошо известную его фобию - боязнь микробов.