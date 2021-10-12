Умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, собравшая для врачей 4,5 миллиона рублей во время пандемии

Ветеран ВОВ Зинаида Корнева умерла на 99 году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ее близких.

Напомним, в 2020 году Зинаида Антоновна вдохновилась поступком британского ветерана Второй мировой Тома Мура, который собрал для врачей 30 миллионов фунтов стерлингов, и собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние». Позднее ветеран призналась, что для нее было большой неожиданностью, что ее наградили президентским указом.