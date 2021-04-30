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Боярский, Фрейндлих и ветеран войны Корнева получили госнаграды и поощрения президента на церемонии в Санкт-Петербурге

Егор Левин
17:55 30.04.2021
Также в числе награжденных были деятели искусства, врачи, работники образования и промышленности и граждане, проявившие мужество в непростых ситуациях.
© Видео: Пресс-служба Смольного © Фото: Пресс-служба Смольного
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В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения государственных наград России и поощрений президента страны Владимира Путина. Среди награжденных оказались в том числе и артисты Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих, а также ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева.

Боярского наградили орденом Почета за вклад, внесенный им в развитие культуры и искусства. Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Корнева получила знак отличия «За благодеяние».

Зинаида Антоновна призналась, что для нее было большой неожиданностью, что ее наградили президентским указом. Несмотря на то что у нее самой есть проблемы со здоровьем, а в сентябре 2021 года исполнится 99 лет, ветеран активно участвует в благотворительной деятельности: год назад она лично начала акцию, в рамках которой записывала истории о своей жизни и войне, призывала помочь российским врачам, пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. За время акции было собрано 4,5 миллиона рублей.

В числе награжденных на церемонии также были деятели искусства и культуры, врачи, работники образования и промышленности, граждане, проявившие мужество в непростых ситуациях.

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