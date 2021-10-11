В Северной Осетии военнослужащие РФ и Алжира освободили город от «боевиков»

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошел завершающий этап совместных учений России и Алжира, в ходе которого военнослужащие освободили город от «боевиков».

Военнослужащие отработали действия по организации засад и наблюдательных постов, маскировке личного состава и военной техники, сообщает Южный военный округ.

В розыгрыше эпизода были задействованы авиация, бронетранспортеры, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные артиллерийские орудия «Мста-С».

Всего в учениях участвовали около 200 военнослужащих обеих стран, было задействовано около 40 единиц техники.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

«Мста-С» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.