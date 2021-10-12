Нуланд прибыла в МИД РФ для переговоров
Автомобили с дипломатическими номерами, ранее покинувшие территорию посольства США, прибыли к зданию МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rod Lamkey - CNP, Globallookpress
Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла к зданию Министерства иностранных дел РФ. В рамках своего визита в Москву дипломат проведет переговоры с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым.
Автомобили, ранее покинувшие территорию посольства, были припаркованы у здания российского ведомства.
В ходе визита в Россию проведет ряд переговоров с представителями российских властей и встретится с официальными лицами в различных российских ведомствах.