Нуланд прибыла в МИД РФ для переговоров

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла к зданию Министерства иностранных дел РФ. В рамках своего визита в Москву дипломат проведет переговоры с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым.

Автомобили, ранее покинувшие территорию посольства, были припаркованы у здания российского ведомства.

В ходе визита в Россию проведет ряд переговоров с представителями российских властей и встретится с официальными лицами в различных российских ведомствах.