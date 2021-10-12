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Подлодку «Магадан» с «Калибрами» приняли в состав ВМФ России

Андрей Аркадьев
10:40 12.10.2021
«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав Военно-морского флота.

Торжественная церемония состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. На субмарине подняли Андреевский флаг.

«Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота», - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.

Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла подлодку «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота.

В конце августа предприятие сообщило о завершении госиспытаний субмарины. 23 августа при участии президента РФ Владимира Путина на «Адмиралтейских верфях» были заложены пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск».

Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности.

Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

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