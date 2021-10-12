Армия Подлодку «Магадан» с «Калибрами» приняли в состав ВМФ России Андрей Аркадьев «Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав Военно-морского флота. Торжественная церемония состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. На субмарине подняли Андреевский флаг. «Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение - мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на Адмиралтейских ветвях для Тихоокеанского флота», - сказал на церемонии подъема флага врио начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев. Ранее сообщалось, что госкомиссия приняла подлодку «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота. В конце августа предприятие сообщило о завершении госиспытаний субмарины. 23 августа при участии президента РФ Владимира Путина на «Адмиралтейских верфях» были заложены пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск». Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика