Депутаты Рады обратились в прокуратуру по вопросу офшоров Зеленского

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в финансировании террористической деятельности и офшорах, которые якобы имели отношения к самому президенту. О соответствующем обвинении, поступившем от депутатов фракции Верховной рады «Европейская Солидарность», сообщил ее сопредседатель Артур Герасимов.

По его словам, парламентарии подали в офис генерального прокурора Украины два заявления. Одно из них, согласно Герасимову, касалось якобы имевшего место факта причастности близких главе страны людей к обеспечению денежными средствами террористов.

«То кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма», - заявил депутат.

Так, о страхе разоблачения, по его мнению, якобы говорит агрессивная реакция приближенного к Зеленскому главы Укрэксимбанка в ответ на заданный ему вопрос о кредите для жителя ДНР.

Второе заявление, как объяснил член фракции, относилось к недавно опубликованным мировой прессой данным, якобы раскрывающим тайные манипуляции мировых лидеров с офшорами. В списке лиц, будто бы причастных к секретной деятельности по самообогащению, был назван украинский президент. Герасимов обозначил, что депутаты обратились по данному вопросу в прокуратуру, чтобы получить «ответ правоохранительных органов».

«Насколько информация журналистов о грязных деньгах... соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет», - цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее из-за упомянутого «Досье Пандоры» в Верховной раде предложили обложить лидера Украины Владимира Зеленского санкциями. С таким предложением выступил депутат Алексей Гончаренко.