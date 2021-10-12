Дюков рассказал о продлении контракта с главным тренером сборной РФ по футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с главным тренером сборной РФ по футболу Валерием Карпиным будет продлен в связи с тем, что россияне гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум (гарантировал продление контракта - прим. ред.), но лучше, конечно, напрямую (выйти на чемпионат мира - прим. ред.)», - цитирует Дюкова ТАСС.

Сборная России обыграла команду Словении в отборочном матче Чемпионата мира по футболу 2022. Встреча, прошедшая в словенском Мариборе, завершилась со счетом 2:1.

После восьми сыгранных матчей сборная РФ возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав 19 очков. Далее идет команда Хорватии, после нее располагаются сборные Словакии, Словении, Мальты и Кипра.