Сборная России обыграла команду Словении в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении в игре отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на территории соперников, в городе Мариборе, и окончился со счетом 2:1.

Авторами двух голов российской команды, забитых на 28-й и 32-й минутах встречи, стали защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. На 40-й минуте игры сократить разрыв удалось полузащитнику сборной Словении Йосипу Иличичу.

Благодаря этой победе Россия вышла на первое место в группе Н с 19 очками. На второй позиции расположились хорваты, набравшие к настоящему моменту 17 очков. Команда Хорватии 11 октября сыграла в ничью со сборной Словакии. Матч, состоявшийся в Осиеке, окончился со счетом 2:2.

Ранее сборная РФ победила Словакию в рамках ЧМ-2022. Завершившаяся со счетом 1:0 в пользу россиян игра состоялась в Казани 8 октября.