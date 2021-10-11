Семьям погибших в авиакатастрофе в Татарстане выплатят по миллиону рублей

Власти Татарстана выплатят семьям погибших при крушении самолета L-410 Мензелинского аэроклуба компенсации в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей, а получившим легкий вред здоровью - по 100 тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, один миллион рублей будет выплачен семьям погибших. По 400 тысяч рублей выплатят гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью», - цитирует РИА Новости слова Галимовой.

Также представитель пресс-службы сообщила, что руководство республики организует похороны и транспортировку тел погибших.

Известно, что в момент крушения на борту самолета находилось 22 человека. 16 из них, включая двух пилотов, погибли. Самолет упал практически сразу после взлета. Власти региона объявили 11 октября днем траура.