Военные полицейские подорвали на минах колонну условного противника в Монголии

В российско-монгольских учениях «Селенга-2021» впервые приняли участие бойцы военной полиции. По сценарию, группа диверсантов на двух машинах пыталась прорваться к стратегическим объектам в тылу объединенной группировки.

Вражеская колонна подорвалась на минах, после чего наши «красные береты» и их монгольские коллеги пошли на захват. Армейские внедорожники блокировали конвой и захватили неприятеля.

Маневры «Селенга-2021» проходят в монгольской пустыне, их главная цель - наладить взаимодействие между подразделениями двух стран. Россию в этом году представляют военнослужащие из Восточного округа.