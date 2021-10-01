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Военные полицейские подорвали на минах колонну условного противника в Монголии

Андрей Аркадьев
10:33 01.10.2021
Маневры проходят в монгольской пустыне, их главная цель - наладить взаимодействие между подразделениями двух стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В российско-монгольских учениях «Селенга-2021» впервые приняли участие бойцы военной полиции. По сценарию, группа диверсантов на двух машинах пыталась прорваться к стратегическим объектам в тылу объединенной группировки.

Вражеская колонна подорвалась на минах, после чего наши «красные береты» и их монгольские коллеги пошли на захват. Армейские внедорожники блокировали конвой и захватили неприятеля.

Маневры «Селенга-2021» проходят в монгольской пустыне, их главная цель - наладить взаимодействие между подразделениями двух стран. Россию в этом году представляют военнослужащие из Восточного округа.

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