В ЕС выступили за развитие атомной энергетики

Десять стран ЕС высказались о необходимости расширять использование атомной энергетики для защиты европейских потребителей от волатильности цен на энергоносители. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Le Figaro.

Авторы статьи - премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Финляндии, Словакии, Чехии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши, а также Венгрии.

Как отмечается в статье, ядерная энергетика поможет защитить европейцев от волатильности цен на энергию, которая, в свою очередь, случилась на фоне ситуации с нехваткой газа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе.