В ЕС выступили за развитие атомной энергетики
Как отмечается в статье, опубликованной в газете Figaro, ядерная энергетика поможет защитить европейцев от волатильности цен на энергию.
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Десять стран ЕС высказались о необходимости расширять использование атомной энергетики для защиты европейских потребителей от волатильности цен на энергоносители. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Le Figaro.
Авторы статьи - премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Финляндии, Словакии, Чехии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши, а также Венгрии.
Как отмечается в статье, ядерная энергетика поможет защитить европейцев от волатильности цен на энергию, которая, в свою очередь, случилась на фоне ситуации с нехваткой газа.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе.