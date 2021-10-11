В Приморье введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей в Приморье впервые вводится обязательная вакцинация от COVID-19. С 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не поставивших первую прививку сотрудников. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. Руководитель ведомства считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране только ухудшается. По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.