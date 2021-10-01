Армия Снайперы Сухопутных войск России получат новую винтовку Кира Тило Главком Сухопутных войск рассказал о поставке снайперской винтовки Чукавина. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Читайте нас на: В Сухопутные войска России поставляются автоматы Калашникова АК-12, а снайперы получат новую 7,62-мм винтовку Чукавина (СВЧ). Об этом «Красной звезде» рассказал Главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков. «В соединения и воинские части уже поставляются автоматы

Калашникова АК-12. Оснащение ими происходит поэтапно и достаточно ритмичными темпами, военнослужащие активно осваивают данное оружие в процессе боевой подготовки. Также в текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которую будем принимать на вооружение», - рассказал Олег Салюков. Снайперская винтовка Чукавина стала известной после того, как из нее в сентябре 2018 года в парке «Патриот» выстрелил Владимир Путин. Винтовка сделана на базе СВД и является ее более современной версией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика