Совершенней СВД: в чем новшество снайперской винтовки, из которой стрелял Путин

По-настоящему знаменитой на весь мир снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) стала после того, как из нее в сентябре 2018 года в парке «Патриот» выстрелил президент России Владимир Путин. Эта винтовка сделана на базе СВД и по сути является ее более современной версией. Эксперт центра спецпроектов концерна «Калашников» Александр Полонский рассказал в эфире программы «Военная приемка» об изменениях в конструкции винтовки Чукавина по сравнению с винтовкой Драгунова.

«Мы не экспериментируем с патроном, то есть боеприпас у нас остался тот же самый (со времен СВД, 7,62×54 мм - прим. ред.). Мы достигаем тактического преимущества за счет изменения самого оружия. Длина ствола осталась прежней, но габариты отличаются от СВД. СВЧ короче и имеет складываемый приклад. Выигрываем с точки зрения транспортировки», - объяснил специалист.

В отличие от СВД, на СВЧ в наличии настраиваемый приклад, появилась регулируемая щека, уже в комплекте идут сошки, присутствует регулируемое усилие спуска. Сброс магазина теперь стал еще проще, теперь это можно делать одним пальцем. Также Александр Полонский заявил о соблюдении принципа амбидекстрии при создании снайперской винтовки Чукавина, при этом оружие не просто удобно для левшей, но и позволяет правшам стрелять с левой руки.

«Принцип амбидекстрии позволяет пользоваться нашей винтовкой левшам. Но и еще реализовывать возможность стрельбы, исходя из условий огневого контакта, как и правше, но стреляя с левого плеча и удерживая оружие левой, слабой рукой. Это пригодится при минимизации своей проекции, при стрельбе из-за укрытия, с левой стороны укрытия», - уточнил эксперт.

Еще одно преимущество СВЧ над СВД - наличие стандартов крепления M-LOK и Пикатинни, которые позволяют быстро и надежно устанавливать любые современные приборы. Это прицелы различной кратности, лазерные целеуказатели, в том числе ИК-диапазона, приборы усиления света, ночники и тепловизоры, позволяющие обнаруживать замаскированные цели. Также сюда можно установить различные дальномеры и баллистические калькуляторы.

Использование этих приборов позволяет сократить время с момента обнаружения цели до производства выстрела за счет отказа от функции второго номера - помощника снайпера. Эксперт центра спецпроектов концерна «Калашников» заявил, что из-за современных требований к снайперским винтовкам, СВЧ с самого начала комплектуется еще и глушителем.

«Следующее нововведение, которое продиктовано требованиями современного боя, это наличие резьбы и съемный пламегаситель, для того, чтобы можно было закрепить прибор малошумной стрельбы. Глушитель идет уже в стандартной комплектации», - рассказал сотрудник концерна «Калашников».

На этом нововведения не заканчиваются, принципиальным отличием СВЧ от СВД является вывешенное цевье. Это сделано для того, чтобы ствол оружия напрямую ни в одном месте не соприкасается с цевьем. Положение и наличие приборов на цевье теперь практически не воздействует на ствол, не меняет его колебательный контур. Это позволяет стрелку быстрее занимать снайперскую позицию, лучше вести прицеливание и точную стрельбу.