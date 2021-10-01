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День Сухопутных войск отметили под Мурманском рукопашным боем и выступлениями

Андрей Аркадьев
14:44 01.10.2021
Особо отличившимся за время службы вручили грамоты и благодарности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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День Сухопутных войск сегодня отмечают в Мурманской области. Торжественное построение личного состава проходит на базе отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Офицеров, сержантов, солдат поздравляют с профессиональным праздником. Особо отличившимся за время службы вручают грамоты и благодарности. В программе - показательные выступления с демонстрацией приемов ведения в том числе рукопашного боя, артистичное выступление ансамбля бригады.

Еще одно событие в честь 471-й годовщины создания Сухопутных войск - открытие на базе бригады Музея боевой славы, где особое место занимают экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также те, что отражают историю создания, прошлое и настоящее мотострелковой бригады Северного флота.

В состав Сухопутных войск сегодня входят не только мотострелки, но и танкисты, ракетчики, артиллеристы, зенитчики и разведчики. Продолжается планомерное комплексное переоснащение войск современными образцами вооружения. Параллельно ведется комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков поздравили Сухопутные войска с праздником.

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