Мощный ветер перевернул «газель» в Новороссийске

На Новороссийск обрушился ураганный ветер. Сильнейшие потоки воздуха бушуют на трассах города - один из таких буквально «сдул» грузовую «газель». Автомобиль снесло в ограждение и перевернуло.

Последствия инцидента сняли очевидцы на видео. Сотрудники ДПС использовали самосвал, чтобы вернуть машину на колеса. По данным «Комсомольской правды», в результате инцидента никто на пострадал. Также отметается, что ураганный ветер будет господствовать в городе в течение всего дня 1 октября.

В мае сильный ветер обрушил крышу кафе в Приморском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев пострадали женщина и маленький ребенок.