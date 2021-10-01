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После обнаружения мумифицированных трупов в Одинцове возбуждено уголовное дело

Елизавета Потейчук
12:59 01.10.2021
В подмосковном Одинцове обнаружены два мумифицированных тела, у одного из которых были отпилены ступни. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Главное Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения мумифицированных тел. На прилегающей территории во время осмотра места происшествия следователи обнаружили различные предметы, которые помогут в дальнейшем расследовать дело.

«Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, планируется назначение дактилоскопических и криминалистической экспертиз. Устанавливаются обстоятельства и лица произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщал РЕН ТВ, подъезде на улице Садовой Одинцовского района обнаружили мумифицированный труп. Позже было найдено еще одно тело в рядом стоящем грузовике, в кузове которого обнаружили ящик с отрубленными ступнями. По предварительной оценке, оба были убиты около трех месяцев назад.

Ранее в подмосковном Одинцове воспитатель в детском саду насильно связала пятилетнего ребенка скотчем. Мама мальчика заметила на его руках синяки и обратилась в полицию.

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