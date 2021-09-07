Воспитатель насильно связала пятилетнего мальчика скотчем в подмосковном детском саду

В подмосковном Одинцове воспитательница детского сада связала пятилетнего ребенка скотчем. Если бы не запись камеры видеонаблюдения, то словам мальчика вряд ли кто-то поверил. Все началось с синяков, которые мать заметила на руках ребенка.

Оказалось, что в дошкольном учреждении Подмосковья применяют карательные методики образования. Пока пятилетний ребенок пытался вырваться, женщина удерживала его силой и скотчем завязывала малышу руки и ноги. После чего отпустила его скованного. Все это повергло мать ребенка в шок.

«Для меня больно смотреть, как издеваются над моим ребенком. Как можно выламывать ему руки и ноги, причиняя боль?», – поделилась женщина.

Мама мальчика по имени Алла обратилась в полицию. В заявлении второй стороны было сказано, что ребенка никто не трогал, а синяк он получил, потому что гиперактивный и не сидит на месте. Однако скрытая камера все зафиксировала. Кроме того, мать записала беседу с воспитателем на диктофон.

« - Я говорю: "Егор, если ты сейчас не замолчишь, мы заклеим тебе рот скотчем". Он на это не согласился. - Еще бы он согласился - Ну какой-то страх должен быть у ребенка - Вы считаете, что педагог с опытом должен страхом запугивать? - А как, сказками?», – спрашивает воспитательница.

Терапия сказками в детском саду тоже оказалась нестандартной. В попытках уложить детей спать, педагоги говорили жуткие вещи, способные нанести вред даже психике взрослого человека.

«Когда он не хотел спать, он сказал, что хочет сказку. Воспитательница сказала: "Я возьму иглу, уколю тебя, и ты не проснёшься"», – рассказала Алла.

Переписка в родительском чате подтверждает факт того, что это случай не является единичным. Тем не менее, никто не стремится придавать происходящее огласке.

«Вот этот случай, я слышал, был, но его умолчали, хотя от родителей я это слышал. Мы опасаемся, пока у нас выбора нет, мы с женой оба работаем», – поделился один из родителей.

Алла забрала сына из этого детского сада, сменила место жительства, но не остановилась в борьбе. Правда, теперь за железный забор учреждения ей вход закрыт. Женщина пытается попасть в сад, чтобы встретиться с заведующей, но ей отвечают, что та на совещании, несмотря на приемный день, и отключают связь.

Самостоятельно заведующая на связь не выходит, а охрана не пускает журналистов. После вызова полиции к Алле вышла предположительно сотрудница детсада, которая заявила, что родительнице пострадавшего ребенка в учреждении не рады.

«Нормальному человеку Вы просто сейчас сломали жизнь, серьезно, потому что Вы ей загубили карьеру. Сплошное вранье, одно вранье сплошное вранье. Вы сейчас приперлись с журналистами для чего?», – спросила женщина.

Действия воспитателя назвали вынужденными – ребенок был гиперактивный, и справиться с ним по-другому невозможно. Однако, по мнению психологов, гиперактивность – это диагноз, поэтому такие дети требуют куда более чуткого внимания.

«Он может замереть от страха, но это не равно спокойствию. В какой-то другой ситуации это прорвется, могут начаться физиологические трудности, его может начать тошнить или писаться, или будет плаксивым», – подчеркнула аналитический психолог Светалана Клюваева.

Финальную точку в этой истории поставить пока не удалось. Воспитательница, которая связывала ребенка, уволилась по собственному желанию, но вину, как утверждают, не признала. Мать мальчика настаивает на уголовной, а не административной статье и уже обратилась в прокуратуру. Ведомство проводит дополнительную проверку.