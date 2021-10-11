Медведев предложил дождаться появления на Украине «вменяемого руководства»

России следует подождать прихода к власти на Украине руководства, ориентированного на равноправные отношения с РФ, учитывающие интересы обеих сторон. Соответствующее мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подметив, что лишь с такими властями Украины действительно «стоит иметь дело».

В своей статье, носящей название «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», Медведев высказал мысль, что в настоящее время самым лучшим действием, которое Российская Федерация может предпринять в отношении Украины, будет отсутствие действий и ожидание.

«Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ"... а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией», - отметил он.

Зампред Совета безопасности РФ подметил, что взаимодействие с нынешней украинской властью может оказаться даже вредным, так как международные партнеры, которые «соревнуются в постоянной брехне», не стоят доверия. Кроме того, он назвал возглавляющих Украину сегодня людей «невежественными и необязательными».

«Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», - утверждает Медведев в опубликованной изданием «Коммерсант» статье.

Он добавил, что отношения с руководством Украины, в связи с указанными причинами, совершенно бессмысленны. При этом Медведев также подчеркнул, что Россия обладает терпением и хорошо умеет ждать.