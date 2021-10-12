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Нуланд «наслаждается бабьим летом» в Москве накануне переговоров

Кира Тило
00:12 12.10.2021
Посольство США поделилось эмоциями замгоссекретаря, которая приехала в Москву на переговоры.
Нуланд «наслаждается бабьим летом» в Москве накануне переговоров
© Фото: @USEmbRuPress Twitter
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Посольство США опубликовало в Twitter фотографию заместителя государственного секретаря по политическим делам Виктории Нуланд, которая прибыла в Москву на переговоры. В сообщении пресс-секретаря американского посольства Джейсона Ребхольца говорится, что Нуланд «наслаждается бабьим летом». На фотографии зам госсекретаря стоит с коллегой на фоне особняка американского посла. 

«Наслаждаюсь „бабьим летом“  в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», - цитирует Нуланд пресс-секретарь.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла 11 октября в Москву. В столице она проведет ряд переговоров с представителями российских властей, в частности, с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

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