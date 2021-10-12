Нуланд «наслаждается бабьим летом» в Москве накануне переговоров

Посольство США опубликовало в Twitter фотографию заместителя государственного секретаря по политическим делам Виктории Нуланд, которая прибыла в Москву на переговоры. В сообщении пресс-секретаря американского посольства Джейсона Ребхольца говорится, что Нуланд «наслаждается бабьим летом». На фотографии зам госсекретаря стоит с коллегой на фоне особняка американского посла.

«Наслаждаюсь „бабьим летом“ в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», - цитирует Нуланд пресс-секретарь.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла 11 октября в Москву. В столице она проведет ряд переговоров с представителями российских властей, в частности, с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.