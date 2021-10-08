Россия одержала победу в отборочном матче ЧМ-2022 со Словакией

Сборная России победила команду Словакии в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата мира - 2022. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0.

Счет был открыт на 24-й минуте, гол в свои ворота забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр после прострела российского полузащитника Арсена Захаряна с фланга.

Сборные России и Словакии являются соперниками в группе Н. Перед встречей обе команды провели по шесть матчей. Подопечные Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице с 16 очками в активе и пятью победами, одним поражением и одной игрой, завершившейся ничьей.