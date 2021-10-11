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Участвовавший в спасении Байдена переводчик покинул Афганистан

Кира Тило
23:42 11.10.2021
Аман Халили якобы помог спасти Байдена в 2008 году, когда его вертолет был вынужден совершить аварийную посадку в горах Афганистана.
Участвовавший в спасении Байдена переводчик покинул Афганистан
© Фото: defense.gov
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Переводчик Аман Халили, который в 2008 году помог спастись нынешнему президенту США, а тогда сенатору Джо Байдену, сумел эвакуироваться из Афганистана. Халили вместе с семьей перебрался из Афганистана в Пакистан, а оттуда - в другую страну, передает канал CNN. 

«Вместе с Государственным департаментом успешно вывезли Амана Халили и его семью из Пакистана. Халили недавно попросил нынешнего президента Байдена отплатить ему за услугу и спасти его из страны», - говорится на сайте канала.

Также сообщается, что коалиция благодарит премьер-министра Пакистана Имрана Хана за эвакуацию семьи Халили. Куда именно перевезли семью переводчика - не сообщается.

По данным СМИ, 13 лет назад группа американских сенаторов пролетала на вертолете над Афганистаном и попала в снежную бурю. Им на помощь отправили группу военных, в том числе и афганского переводчика Халили.

Ранее стало известно, что Афганская делегация потребовала от дипломатов США разморозить зарубежные активы страны. представители движения «Талибан»* провели в столице Катара Дохе первую с момента вывода американский войск с афганской территории встречу с дипломатами США. 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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