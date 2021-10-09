Афганская делегация потребовала от дипломатов США разморозить зарубежные активы страны

Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* провела в столице Катара Дохе первую с момента вывода Вооруженных Сил США с афганской территории встречу с американскими дипломатами.

Как сообщает МИД Афганистана, в ходе мероприятия афганская делегация потребовала разморозить зарубежные активы страны. Также во время беседы стороны затронули вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу и реализации так называемого Дохийского соглашения.

Кроме того, по данным МИД, представитель талибов* заявил, что движение предложило американской стороне открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, однако призвал при этом американцев уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться во внутренние дела государства.

* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ