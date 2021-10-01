Остановить вирус: на Черноморском флоте продолжается плановая ревакцинация военнослужащих

В армейском корпусе Черноморского флота проходит ревакцинация военнослужащих. Повторно прививку делают тем, кто уже был вакцинирован до апреля.

Согласно плану, в октябре и ноябре будут повторно привиты больше тысячи военнослужащих, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» вводится внутримышечно - укол делают в плечо. Прививка двухкомпонентная, вначале ставят один компонент вакцины, а спустя 21 день - второй.

Прививают исключительно по желанию, с письменного согласия людей. Перед процедурой медики проводят медицинский осмотр и рассказывают вакцинируемым о воздействии препарата на организм.

В сентябре военные медики получили около 2 000 доз вакцины «Спутник V» для вакцинирования гражданского персонала, военнослужащих армейского корпуса ЧФ и членов их семей.