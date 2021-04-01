На Черноморском флоте начали проходить вакцинацию от COVID-19 члены семей военнослужащих

Вместе с продолжающейся вакцинацией военнослужащих Севастопольского гарнизона на Черноморском флоте от коронавирусной инфекции начали прививать и членов семей военнослужащих.

Вакцинация как гражданских лиц, так и военных проходит на территории поликлиники 1472 военно-морского клинического госпиталя в Севастополе. Начать прививать от COVID-19 членов семей военнослужащих стало возможным благодаря поступлению на ЧФ сразу 15 000 доз препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник V») - самой крупной на сегодняшней день одновременной партии вакцины.

Прививку первым компонентом накануне прошел экипаж малого ракетного корабля «Грайворон», принятый в корабельный состав флота в начале этого года, передали в пресс-службе Минобороны РФ.

К сегодняшнему дню на Черноморском флоте добровольную вакцинацию прошли уже более 14000 военнослужащих, включая личный состав воинских частей и подразделений Южного военного округа, дислоцируемый на территории Республики Крым. Также продолжается вакцинация личного состава парадных расчетов, участвующих в подготовке к Параду Победы 9 мая.