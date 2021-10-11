Замглавы МИД РФ Моргулов возглавит российскую делегацию на чрезвычайном саммите G20 по Афганистану
Со слов Марии Захаровой, делегацию РФ на чрезвычайном саммите G20 по Афганистану возглавит Игорь Моргулов.
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 по Афганистану. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Моргулов», - ответила Захарова на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов заявил, что не стоит драматизировать ситуацию в Афганистане. Он же отметил, что в Москве надеются на достижение политического консенсуса и формирование новой структуры государственной власти в стране с учетом интересов афганского народа.