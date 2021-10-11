В стране и мире Замглавы МИД РФ Моргулов возглавит российскую делегацию на чрезвычайном саммите G20 по Афганистану Елизавета Потейчук Со слов Марии Захаровой, делегацию РФ на чрезвычайном саммите G20 по Афганистану возглавит Игорь Моргулов. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите G20 по Афганистану. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Моргулов», - ответила Захарова на соответствующий вопрос журналистов. Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов заявил, что не стоит драматизировать ситуацию в Афганистане. Он же отметил, что в Москве надеются на достижение политического консенсуса и формирование новой структуры государственной власти в стране с учетом интересов афганского народа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика