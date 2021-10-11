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Матыцин: решение WADA по московской лаборатории не повлияет на восстановление РУСАДА

Валентина Пескова
20:44 11.10.2021
Московская лаборатория, деятельность которой была временно приостановлена с января 2020 года, была сразу же уведомлена о решении исполкома.
Матыцин: решение WADA по московской лаборатории не повлияет на восстановление РУСАДА
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по московской лаборатории не повлияет на планы ведомства по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это технический момент. Это решение уже было принято, сейчас оно фактически подтверждено и озвучено. Никакого негативного влияния на деятельность лаборатории, на наше взаимодействие и на планы по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно», - заявил Матыцин РИА Новости.

Ранее исполком WADA согласился с рекомендацией дисциплинарного комитета о том, что нужно отозвать разрешение у московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов проб крови для исследования биологических паспортов атлетов.

Московская лаборатория, деятельность которой была приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA.

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