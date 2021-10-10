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РУСАДА решило не обжаловать решение WADA по московской лаборатории

Виктория Ивашечкина
10:38 10.10.2021
С 2019 года РУСАДА не направляет биологический материал с целью допинг-тестирования на паспорт крови спортсменов.
РУСАДА решило не обжаловать решение WADA по московской лаборатории
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов рассказал, что в организации не будут обжаловать решение WADA отозвать разрешение московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

«РУСАДА не направляет биологический материал с целью допинг-тестирования на паспорт крови в московскую лабораторию с 2019 года, с того момента, когда агентство было вновь признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу», - отметил Буханов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас все процессы логистики находятся на европейских лабораториях.

«Для нас сейчас отсутствие российской лаборатории является нормой. Жестко, но это так», - заключил исполняющий обязанности главы РУСАДА.

По заявлениям WADA, московской лаборатории по-прежнему не разрешено осуществлять любую работу, которая связана с анализом образцов крови в связи с биологическим паспортом спортсмена, которые соответствуют всемирному антидопинговому кодексу.

По закону, лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.

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