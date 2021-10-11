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ВОЗ: людям с ослабленным иммунитетом рекомендована третья доза вакцины от COVID-19

Валентина Пескова
19:54 11.10.2021
Группа экспертов посоветовала сделать третью прививку людям возраста 60+, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.
ВОЗ: людям с ослабленным иммунитетом рекомендована третья доза вакцины от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Эксперты ВОЗ порекомендовали людям с ослабленным иммунитетом делать третью дозу вакцины любым из одобренных организацией препаратов разных производителей, сообщает AFP.

Как порекомендовали в Стратегической консультативной группе экспертов (СКГЭ) ВОЗ, медики должны предлагать дополнительную дозу вакцины людям с иммунодефицитом, так как двух доз в их случае может быть недостаточно, передает агенство. В противном случае такие пациенты рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

По данным агентства, в СКГЭ посоветовали обязательно сделать прививку людям старше 60 лет, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.

Эксперты отметили, что на данный момент они пока не могут порекомендовать «бустерную» дозу для всех слоев населения. К тому же, прежде чем начинать ревакцинацию населения в третий раз, страны должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами компонента.

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