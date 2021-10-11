Директора дагестанской школы, где ученик убил одноклассника, госпитализировали с приступом

Директора школы Махачкалы, которого уволили из-за трагедии, в которой ученик зарезал ножом своего одноклассника, госпитализировали в больницу с сердечным приступом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе минздрава Республики Дагестан.

«Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом», – сказано в сообщении.

Ранее СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против директора, его заместителя по воспитательной работе и сотрудников охраны дагестанской школы, где ученик зарезал своего сверстника в ходе словесного конфликта. Раненый в грудь мальчик скончался в больнице.