СК возбудил уголовное дело против директора дагестанской школы, где ученик убил одноклассника

Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против директора школы Махачкалы, где школьник зарезал ножом своего одноклассника. Кроме того, дело по статье о халатности возбуждено против замдиректора по воспитательной работе и руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего безопасность в учебном заведении.

«В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")», - сообщается на сайте регионального СК РФ.

Расследование преступления продолжается. На месте происшествия работают психологи, опрашиваются свидетели и проводятся следственные действия.

Ученик девятого класса 51-й школы в Махачкале нанес ножевое ранение в грудную клетку своему однокласснику во время словесной перепалки. Раненого подростка экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.