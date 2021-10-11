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Президент России поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии

Елизавета Потейчук
19:21 11.10.2021
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александеру Шалленбергу, который вступил в должность канцлера Австрийской республики.
Президент России поздравил Шалленберга со вступлением в должность канцлера Австрии
© Фото: Georges Schneider XinHua Globallookpress
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Дипломат Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии. В связи с этим президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями в адрес нового главы кабинета министров Австрийской Республики.

«Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», - цитирует поздравление Путина пресс-служба Кремля.

Александера Шалленберга уже привели к присяге для вступления в должность федерального канцлера Австрии. Церемония прошла в Вене в понедельник.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали отставку экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца. По словам Марии Захаровой, уход Курца - это сугубо внутреннее дело Австрии.

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