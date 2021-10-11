МВД вызовет Собчак на допрос по делу о ДТП в Сочи

Следователи МВД РФ вызвали на допрос всех пассажиров автомобиля «Мерседес», который попал в ДТП в Сочи. Предположительно, среди них и журналистка Ксения Собчак. Отмечается, что все пассажиры вызваны на допрос в качестве свидетелей.

«В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля "Мерседес"», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля, в котором находилась Собчак, направлен под домашний арест на два месяца. Ему запрещается покидать место жительства и общаться с участниками дела.